Les mercredis de juillet L’atelier des rêves suspendus Thouars
mercredi 29 juillet 2026 · Thouars
Informations pratiques
Thouars
Les mercredis de juillet L’atelier des rêves suspendus
Rue des Sablons Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 17:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Participez à un atelier consacré à la fabrication d’un attrape-rêve personnalisé. A l’aide des cercles, de fils, de perles, de rubans et de plumes colorées, chacun pourra réaliser un attrape-rêve unique, à suspendre ou à offrir.
Participez à un atelier consacré à la fabrication d’un attrape-rêve personnalisé. A l’aide des cercles, de fils, de perles, de rubans et de plumes colorées, chacun pourra réaliser un attrape-rêve unique, à suspendre ou à offrir.
Les participants apprendront à assembler les différents éléments pour créer un objet décoratif aussi joli que symbolique.
Gratuit- Sur inscription (places limitées)- à partir de 3 ans .
Rue des Sablons Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 70 55
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English : Les mercredis de juillet L’atelier des rêves suspendus
Join us for a workshop on making a personalized dreamcatcher. Using hoops, thread, beads, ribbons, and colorful feathers, everyone can create a unique dreamcatcher to hang up or give as a gift.
L’événement Les mercredis de juillet L’atelier des rêves suspendus Thouars a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais
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