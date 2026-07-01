Informations pratiques

Thouars

Les mercredis de juillet L’atelier des rêves suspendus

Rue des Sablons Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 17:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Participez à un atelier consacré à la fabrication d’un attrape-rêve personnalisé. A l’aide des cercles, de fils, de perles, de rubans et de plumes colorées, chacun pourra réaliser un attrape-rêve unique, à suspendre ou à offrir.

Participez à un atelier consacré à la fabrication d’un attrape-rêve personnalisé. A l’aide des cercles, de fils, de perles, de rubans et de plumes colorées, chacun pourra réaliser un attrape-rêve unique, à suspendre ou à offrir.

Les participants apprendront à assembler les différents éléments pour créer un objet décoratif aussi joli que symbolique.

Gratuit- Sur inscription (places limitées)- à partir de 3 ans .

Rue des Sablons Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 70 55

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English : Les mercredis de juillet L’atelier des rêves suspendus

Join us for a workshop on making a personalized dreamcatcher. Using hoops, thread, beads, ribbons, and colorful feathers, everyone can create a unique dreamcatcher to hang up or give as a gift.

L’événement Les mercredis de juillet L’atelier des rêves suspendus Thouars a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais