Flash le petit papillon dont les minutes sont contées Espace Paris plaine Paris
mercredi 7 octobre 2026 · Espace Paris plaine · Paris
Informations pratiques
Du Havre à Saint-Denis en passant par la Seine, une véritable course contre la montre se lance, propice aux bonnes ou aux mauvaises rencontres. Une chose est sûre, à minuit tout sera fini. À moins que…
« Flash » est une comédie musicale familiale qui fait la part belle au jeu, à la danse et aux chansons. Sur le plateau, quatre comédiens chanteurs, danseurs, musiciens donnent vie à un bestiaire hétéroclite : un éphémère inquiet, un escargot deux de tension, une souris enthousiaste, un blaireau givré, une vipère hargneuse, une mouche espionne, un corbeau mélomane et un gang de chats passablement énervés.
La voix off du narrateur donne le tempo, les tableaux s’enchaînent à un rythme effréné, le décor se transforme, le chrono défile, et les jeunes spectateurs retiennent leur souffle jusqu’au coup de théâtre final.
A partir de 5 ans et tout public
durée 1h15
Nommé au Trophée de la comédie musicale catégorie Jeune public
Flash est un jeune papillon qui, à peine sorti de sa chrysalide, découvre qu’il est un éphémère. Passée la sidération et sur les conseils d’un escargot, il va partir à la recherche du Stade de France et ses 454 projecteurs, le Graal pour tout papillon.
24h d’une folle journée débutent alors.
Du mercredi 07 octobre 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-07T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Espace Paris plaine 13 avenue du Général Guillaumat 75015 Paris
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