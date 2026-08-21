Flash patrimoine : Le patrimoine en danger, le Labo Cambrai, Cambrai

Informations pratiques

Flash patrimoine : Le patrimoine en danger 19 et 20 septembre le Labo Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Manuscrits, livres anciens, papiers, reliures ou photographies : les documents patrimoniaux restent vulnérables au temps, à l’humidité, à la lumière et à l’usage. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ce nouveau rendez-vous propose d’aborder cette question à travers des documents présentés dans leur état actuel, afin d’en comprendre les causes d’altération et les enjeux de conservation. Cette rencontre est également l’occasion de présenter les réponses apportées face à ces menaces : des gestes de protection et de traitement mis en œuvre au quotidien, jusqu’aux grands chantiers de sauvegarde contemporains qui garantissent la transmission de ce patrimoine aux générations futures.

Deux temps, deux approches complémentaires, pour mieux comprendre ce qui fragilise nos collections et comment nous agissons pour les préserver.

le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 74 51 00 00 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai/ Le Labo est un équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l’architecture et du patrimoine.

Manuscrits, livres anciens, papiers, reliures ou photographies : les documents patrimoniaux restent vulnérables au temps, à l’humidité, à la lumière et à l’usage. À l’occasion des Journées du ce à et…

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