Entre art et science : pour une histoire matérielle de la photographie, le Labo Cambrai, Cambrai

Informations pratiques

Entre art et science : pour une histoire matérielle de la photographie Vendredi 18 septembre, 19h00 le Labo Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Datant de 1826 -1827 l’image du « Point de vue du Gras » de Nicéphore Nièpce est la première photographie encore conservée au monde. Une collaboration scientifique avec Louis-Jacques Mandé Daguerre aboutira à l’invention du daguerréotype, premier procédé diffusé auprès du public, puis à de très nombreux procédés et variantes qui jalonneront l’histoire de la photographie. Cette conférence nous invite à établir des liens entre l’histoire matérielle de la photographie et les incidences artistiques et sociales qu’elle suppose.

Conférence proposée par Anne Cartier-Bresson, conservatrice générale du patrimoine honoraire

le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 74 51 00 00 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai/ Le Labo est un équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l’architecture et du patrimoine.

Datant de 1826 -1827 l’image du « Point de vue du Gras » de Nicéphore Nièpce est la première photographie encore conservée au monde. Une collaboration scientifique avec Louis-Jacques Mandé Daguerre à à…

© Dusan Stulik