Exposition : « Dans l’objectif des Langlade » – Chroniques photographiques d’une famille montalbanaise (1869-1914), Temple protestant, Cambrai

Informations pratiques

Exposition : « Dans l’objectif des Langlade » – Chroniques photographiques d’une famille montalbanaise (1869-1914) 19 et 20 septembre Temple protestant Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

« Dans l’objectif des Langlade » – Chroniques photographiques d’une famille montalbanaise (1869-1914)

Camille Langlade, puis son fils Gérard, ont pratiqué la photographie en amateur. Leurs clichés, qui couvrent une période allant des années 1870 à la veille de la première guerre mondiale, donnent à voir la vie d’une famille de la bourgeoisie protestante à Montauban qui occupait un appartement en centre ville en basse saison et migrait,aux beaux jours, dans sa résidence d’été au milieu d’un domaine agricole à la périphérie de la ville. La famille Langlade dans ces temps de loisirs estivaux représente une grande partie de cette collection mais Camille et Gérard ne s’interdisaient pas de traiter d’autres sujets : événements locaux, excursions en région occitane etc.

Se dégage de cette exposition un sentiment d’inscouciance dans un monde qui nous semble aujourd’hui bien révolu. A découvrir en même temps que le charmant temple protestant de Cambrai qui ouvre ses portes pour l’occasion.

Temple protestant 1bis rue du marché aux poissons Cambrai 59400 Porte de Paris Nord Hauts-de-France

« Dans l’objectif des Langlade » – Chroniques photographiques d’une famille montalbanaise (1869-1914)

Autoportrait de Camille Langlade dans son cabinet © asso De Mémoire Vive