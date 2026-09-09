Visite et rencontre à la sous-préfecture, Sous-Préfecture de Cambrai, Cambrai

Informations pratiques

Visite et rencontre à la sous-préfecture Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00, 13h30, 15h00, 16h30 Sous-Préfecture de Cambrai Nord

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Pénétrez dans les coulisses de la sous-préfecture et découvrez le fonctionnement de ce lieu de pouvoir ! Puis visitez la résidence et les jardins de M. Michel Gouriou, sous-préfet, avec lequel vous aurez l’opportunité d’échanger.

Programmé par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai

Durée 1h. Réservation indispensable au 03 27 78 36 15

Pièce d’identité à présenter sur place

Sous-Préfecture de Cambrai Petite rue Vanderburch cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France +33 (0) 3 27 72 59 78 https://nord.gouv.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}] Représentant de l’État dans l’arrondissement de Cambrai, le sous-préfet anime et coordonne, sous l’autorité du préfet, l’action des services de L’État sur ce territoire, dans l’ensemble de ses domaines de compétence : sécurité, libertés publiques, développement local, cohésion sociale, etc. au service du développement local.

Pénétrez dans les coulisses de la sous-préfecture et découvrez le fonctionnement de ce lieu de pouvoir ! Puis visitez la résidence et les jardins de M. Michel Gouriou, sous-préfet, avec lequel vous …

© Ville d’art et d’histoire de Cambrai