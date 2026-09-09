La porte Notre-Dame, Porte Notre-Dame de Cambrai, Cambrai

Informations pratiques

La porte Notre-Dame Samedi 19 septembre, 10h00 Porte Notre-Dame de Cambrai Nord

En continu, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La Porte Notre-Dame

Le samedi de 10h à 12h

→ RV à la Porte Notre-Dame, boulevard Faidherbe

Édifiée en 1622-23, en pleine période espagnole, la porte Notre-Dame est de style baroque. Dotée initialement d’une fonction défensive, elle dominait autrefois le fossé du rempart. Profitez de l’occasion donnée pour monter dans l’ancienne salle de garde.

Programmé par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai

En continu, sans réservation

Porte Notre-Dame de Cambrai place de la porte notre-dame Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Accédez à l’intérieur de la prestigieuse porte Notre-Dame porte cambrai

Déclic