La porte Notre-Dame, Porte Notre-Dame de Cambrai, Cambrai
samedi 19 septembre 2026 · Porte Notre-Dame de Cambrai · Cambrai
Informations pratiques
La porte Notre-Dame Samedi 19 septembre, 10h00 Porte Notre-Dame de Cambrai Nord
En continu, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
La Porte Notre-Dame
Le samedi de 10h à 12h
→ RV à la Porte Notre-Dame, boulevard Faidherbe
Édifiée en 1622-23, en pleine période espagnole, la porte Notre-Dame est de style baroque. Dotée initialement d’une fonction défensive, elle dominait autrefois le fossé du rempart. Profitez de l’occasion donnée pour monter dans l’ancienne salle de garde.
Programmé par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai
En continu, sans réservation
Porte Notre-Dame de Cambrai place de la porte notre-dame Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France
Accédez à l’intérieur de la prestigieuse porte Notre-Dame porte cambrai
Déclic
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