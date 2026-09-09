Visite commentée de la porte de Paris, Porte de Paris de Cambrai, Cambrai
samedi 19 septembre 2026 · Porte de Paris de Cambrai · Cambrai
Informations pratiques
Visite commentée de la porte de Paris 19 et 20 septembre Porte de Paris de Cambrai Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Autrefois ville très convoitée et protégée, il ne reste aujourd’hui que quelques vestiges des fortifications de Cambrai. À l’occasion des Journées des Espaces Fortifiés, accédez à l’intérieur et grimpez au sommet de la porte de Paris, qui date du XIVè siècle !
Programmé par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai
Durée 1h
Réservation indispensable au 03 27 78 36 15
Porte de Paris de Cambrai place de la porte de paris Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}]
De l’intérieur jusqu’au sommet ! porte fortifications
Ville d’art et d’histoire de Cambrai
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