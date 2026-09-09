Visite commentée de la porte de Paris, Porte de Paris de Cambrai, Cambrai

Informations pratiques

Visite commentée de la porte de Paris 19 et 20 septembre Porte de Paris de Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Autrefois ville très convoitée et protégée, il ne reste aujourd’hui que quelques vestiges des fortifications de Cambrai. À l’occasion des Journées des Espaces Fortifiés, accédez à l’intérieur et grimpez au sommet de la porte de Paris, qui date du XIVè siècle !

Programmé par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai

Durée 1h

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15

Porte de Paris de Cambrai place de la porte de paris Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}]

De l’intérieur jusqu’au sommet ! porte fortifications

Ville d’art et d’histoire de Cambrai