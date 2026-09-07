Visite de la fabrication des bêtises de Cambrai, confiserie Afchain , rue du champ de tir , cambrai, cambrai
samedi 19 septembre 2026 · confiserie Afchain , rue du champ de tir , cambrai · cambrai
Informations pratiques
Visite de la fabrication des bêtises de Cambrai Samedi 19 septembre, 10h00 confiserie Afchain , rue du champ de tir , cambrai Nord
escaliers a monter pas d accès aux personnes en situation de handicap
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
visite commentee au micro , vue sur l ‘atelier de fabrication des celebres bonbons. Explications sur la fabrication et l histoire
confiserie Afchain , rue du champ de tir , cambrai rue du champ de tir cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 0327812549 http://confiserieafchain.fr visite de l atelier de fabrication betises de cambrai parking
Visite commentée au micro, vue sur l’atelier de fabrication des célèbres bonbons. Explications sur la fabrication et son histoire.
©betises de cambrai afchain
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