Visite de la fabrication des bêtises de Cambrai, confiserie Afchain , rue du champ de tir , cambrai, cambrai

samedi 19 septembre 2026 · confiserie Afchain , rue du champ de tir , cambrai · cambrai

Informations pratiques

Visite de la fabrication des bêtises de Cambrai Samedi 19 septembre, 10h00 confiserie Afchain , rue du champ de tir , cambrai Nord

escaliers a monter pas d accès aux personnes en situation de handicap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

visite commentee au micro , vue sur l ‘atelier de fabrication des celebres bonbons. Explications sur la fabrication et l histoire

confiserie Afchain , rue du champ de tir , cambrai rue du champ de tir cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 0327812549 http://confiserieafchain.fr visite de l atelier de fabrication betises de cambrai parking

Visite commentée au micro, vue sur l’atelier de fabrication des célèbres bonbons. Explications sur la fabrication et son histoire.

©betises de cambrai afchain