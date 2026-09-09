Visite libre de l’église Saint-Géry, Eglise Saint-Géry, Cambrai

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Géry 19 et 20 septembre Eglise Saint-Géry Nord

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez en visite libre l’architecture de ce lieu qui renferme un remarquable jubé et une Mise au Tombeau de Rubens.

Eglise Saint-Géry Rue Saint- Aubert – 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 L’architecture de l’église Saint Géry est une synthèse entre l’art baroque des Pays-Bas et l’art classique français. L’édifice abrite notamment une Mise au Tombeau de Rubens (1616).

Découvrez en visite libre l’architecture de ce lieu qui renferme un remarquable jubé et une Mise au Tombeau de Rubens.

© François Moreau pour Ville d’art et d’histoire de Cambrai