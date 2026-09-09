Visite commentée du beffroi, Beffroi de Cambrai, Cambrai

Informations pratiques

Visite commentée du beffroi 19 et 20 septembre Beffroi de Cambrai Nord

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00

Le beffroi

Samedi à 9h, 10h, 11h et dimanche à 9h, 10h, 11h, 15h, 16h, 17h et 18h

→ RDV devant le beffroi, mail Saint Martin

Symbole du pouvoir communal mais aussi ancien clocher de l’église Saint-Martin, le beffroi de Cambrai raconte plusieurs siècles d’histoire. Suivez votre guide et accédez au premier étage de l’un des 23 beffrois des Hauts-de-France inscrits sur la liste du Patrimoine mondial.

L’occasion de découvrir une installation artistique éphémère « Al’Armée » de Camille Bleu-Valentin, artiste du Contrat Local d’Éducation Artistique de la Communauté d’Agglomération de Cambrai.

Programmé par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai

Durée 30 à 45 min

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15

Beffroi de Cambrai 2 rue du 11 Novembre, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 0327783615 https://www.destination-cambresis.fr/lieu/beffroi-cambrai-html [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}]

Le beffroi

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