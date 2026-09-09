Le CambraiScope, le Labo Cambrai, Cambrai
samedi 19 septembre 2026 · le Labo Cambrai · Cambrai
Informations pratiques
Le CambraiScope 19 et 20 septembre le Labo Cambrai Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le CambraiScope est le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Cambrai. Il parle de la ville d’aujourd’hui, en l’éclairant grâce à son passé et son environnement. Porte d’entrée sur le territoire, il donne les clefs de compréhension de la ville sous forme d’exposition permanente grâce à des maquettes, plans, photos actuelles et anciennes, vidéos, … Ne manquez pas le spectacle audiovisuel, créé autour du plan-relief montrant la ville sous Louis XIV, qui se déclenche toutes les demi-heures.
le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 74 51 00 00 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai/ Le Labo est un équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l’architecture et du patrimoine.
Le CambraiScope est le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Cambrai. Il parle de la ville d’aujourd’hui, en l’éclairant grâce à son passé et son environnement. Porte d’entrée…
Yannick Prangère
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