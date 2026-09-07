Visite guidée de l’exposition La Mémoire des pierres, Musée de Cambrai, Cambrai

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition La Mémoire des pierres 19 et 20 septembre Musée de Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:40:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:10:00+02:00

Découvrez l’exposition temporaire La Mémoire des pierres en compagnie d’un médiateur. Cette exposition met à l’honneur les collections lapidaires du musée de Cambrai, témoins précieux d’un patrimoine parfois disparu. À travers ces fragments de pierre, elle propose de retracer l’histoire architecturale du territoire, tout en guidant le visiteur dans une véritable « lecture » de la pierre : élément de construction, ornement décoratif ou encore support de mémoire.

Durée : environ 40min. Sans réservation.

Musée de Cambrai 15 Rue de l’Epée, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Porte de Paris Nord Hauts-de-France +33327822790 https://www.villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts Dans le département Archéologie sont évoquées la Préhistoire, l’Antiquité classique (Étrurie, Grèce) et l’époque gallo-romaine dans le Nord de la France. L’époque mérovingienne est représentée essentiellement par des objets provenant de sites des environs de Cambrai. Ce département se termine par une section d’ostéo-archéologie. Le département consacré au Patrimoine de Cambrai permet de découvrir les vestiges d’un patrimoine remarquable, témoin du rayonnement culturel de la cité du XIIe au XVIIIe siècles. Un grand tableau de Van der Meulen évoque un moment capital pour la ville : la prise de Cambrai par Louis XIV, en 1677. Un spectaculaire char de procession de Maubeuge, pièce unique dans les collections françaises. Dans la section beaux-arts, la thématique élargie du corps, celui du modèle, de l’artiste comme celui du spectateur, accompagne la découverte des œuvres et des espaces, du XVIIe siècle au XXe siècles.

Découvrez l’exposition temporaire La Mémoire des pierres en compagnie d’un médiateur. Cette exposition met à l’honneur les collections lapidaires du musée de Cambrai, témoins précieux d’un patrimoine…

© Musée de Cambrai