FLASH – Photo Festival Fontenay-sous-Bois – Exposition Banlieue en fête !, NEF – Halle Roublot, Fontenay-sous-Bois

Informations pratiques

FLASH – Photo Festival Fontenay-sous-Bois – Exposition Banlieue en fête ! 18 septembre – 7 novembre NEF – Halle Roublot Val-de-Marne

Gratuit et ouvert à toutes et tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-11-07T15:00:00+01:00 – 2026-11-07T19:00:00+01:00

Banlieue en fête ! est une exposition participative née d’un grand appel à projet citoyen lancé auprès des habitant·es de Fontenay-sous-Bois.

Elle propose de célébrer la joie collective, la convivialité et la mémoire populaire à travers des photographies issues d’albums de famille, de greniers, de téléphones portables ou de collections personnelles.

Ces images vernaculaires, collectées auprès de la population, composent une fresque vivante des rites festifs et de sociabilités locales : mariages, bals, repas de quartier, kermesses, fêtes religieuses, concerts, anniversaires…

Elles témoignent d’une culture commune de la fête, espace de liberté, de rencontre et d’inventivité, qui façonne l’identité de la ville.

NEF – Halle Roublot 95 rue roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots – Roublot – Carrières Val-de-Marne Île-de-France

Banlieue en fête ! est une exposition participative née d’un grand appel à projet citoyen lancé auprès des habitant·es de Fontenay-sous-Bois.

©️FLASH, droits réservés