Flashback, retour sur 10 ans de concerts, d’images et de lumière : 10 ans de La Place La Place Paris

Informations pratiques

À l’occasion des 10 ans de La Place, We Light You propose une création immersive retraçant l’histoire du lieu à travers cinq concerts emblématiques. Mêlant archives vidéo, captations live, images inédites et création lumière, cette installation transforme la salle de concert en un espace de projection où se rencontrent mémoire, musique et création visuelle.

Diffusé en continu, ce spectacle d’une vingtaine de minutes invite le public à revivre quelques-uns des moments qui ont façonné l’identité de La Place, dans une expérience sensible et immersive.

À propos de We Light You

We Light You est un studio de création spécialisé dans la conception d’expériences visuelles et immersives, associant lumière, vidéo et scénographie au service des artistes, des événements et des lieux culturels. À travers des dispositifs sur mesure, le studio imagine des créations qui prolongent l’expérience musicale et révèlent les espaces sous un nouveau regard.

Du 2 au 8 Octobre à La Place.

À découvrir du vendredi 2 octobre au jeudi 8 octobre à La Place !

Du vendredi 02 octobre 2026 au jeudi 08 octobre 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-02T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-09T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/festivals/10-ans-la-place-exposition



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