Flashmob impérial Parc de l’Impératrice Vichy
Flashmob impérial Parc de l’Impératrice Vichy samedi 13 juin 2026.
Vichy
Flashmob impérial
Parc de l’Impératrice Allée centrale du Parc des Sources Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Prêts à faire vibrer Vichy ? Rejoignez le Flashmob impérial ! À l’occasion de Vichy fête Napoléon III et en clin d’œil à la passion d’Eugénie pour la danse, nous vous invitons à vivre un moment unique.
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Parc de l’Impératrice Allée centrale du Parc des Sources Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Ready to rock Vichy? Join the Imperial Flashmob! To mark Vichy’s fête Napoléon III, and in a nod to Eugénie’s passion for dance, we invite you to experience a unique moment.
L’événement Flashmob impérial Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations
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