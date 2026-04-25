Flashmob impérial Parc de l’Impératrice Vichy

Vichy

Flashmob impérial

Parc de l’Impératrice Allée centrale du Parc des Sources Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Prêts à faire vibrer Vichy ? Rejoignez le Flashmob impérial ! À l’occasion de Vichy fête Napoléon III et en clin d’œil à la passion d’Eugénie pour la danse, nous vous invitons à vivre un moment unique.

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Parc de l’Impératrice Allée centrale du Parc des Sources Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

Ready to rock Vichy? Join the Imperial Flashmob! To mark Vichy’s fête Napoléon III, and in a nod to Eugénie’s passion for dance, we invite you to experience a unique moment.

L’événement Flashmob impérial Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations