Fleurs de peau, Allée Léon-Meiss, Villeurbanne
Fleurs de peau, Allée Léon-Meiss, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
Fleurs de peau Dimanche 21 juin, 19h00 Allée Léon-Meiss Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Au milieu de la rue, une boîte. À l’intérieur, Rose-Marie, exposé·e au regard des passants. Fleur de peau, c’est une proposition en plusieurs dimensions pour évoquer la masculinité, ses ressorts et ce qui se niche dans le retour rance des chantres de la figure du mâle.
Tout public
Création
Coproduction des Ateliers Frappaz
Allée Léon-Meiss Allée Léon-Meiss 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Au milieu de la rue, une boîte pour évoquer la masculinité et ses ressorts.
© DR
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