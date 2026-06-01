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Fleurs de peau, Avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne

Fleurs de peau, Avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne

Fleurs de peau, Avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Avenue Henri-Barbusse

Adresse : Avenue Henri-Barbusse 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Fleurs de peau Dimanche 21 juin, 19h00 Avenue Henri-Barbusse Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Au milieu de la rue, une boîte. À l’intérieur, Rose-Marie, exposé·e au regard des passants. Fleur de peau, c’est une proposition en plusieurs dimensions pour évoquer la masculinité, ses ressorts et ce qui se niche dans le retour rance des chantres de la figure du mâle.

Tout public
Création
Coproduction des Ateliers Frappaz

Avenue Henri-Barbusse Avenue Henri-Barbusse 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Au milieu de la rue, une boîte pour évoquer la masculinité et ses ressorts.

© DR

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