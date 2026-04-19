Flip Top Head SUPERSONIC Paris

FLIP TOP HEAD (22h30)

(Indie art rock – Brighton, UK)

Le premier EP du sextuor de Brighton Flip Top Head est sorti le 15 novembre chez Blitzcat Records, produit et mixé par Theo Verney. Il mêle le chaos du post-rock à des nuances poétiques de jazz pour créer un son qu’ils ont eux-mêmes baptisé « rock culte orchestral ». Riche en rythmes anguleux, en textures mélancoliques et en crescendos audacieux, cet album vous prend au dépourvu par sa magnifique étrangeté.

https://fliptophead.bandcamp.com/

https://youtu.be/FB_lV8-902A?si=tB1QCRx9ebYZtAww

VISION PÉRIPHÉRIQUE (21h30)

(Indie rock – Paris, FR)

Vision Périphérique est un groupe indie rock français, célébrant une musique organique, variée et dynamique. Porté par l’héritage de mouvements rock, de la chanson et de la pop française, le groupe enchaine les titres aux rythmes entrainants et aux mélodies entêtantes.

Les 3 influences : BB Brunes, Arctic Monkeys, The Strokes

https://linktr.ee/visionperipherique

https://tr.ee/1CHU2RgfGG

La suite de la programmation arrive très vite !

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Samedi 4 Juillet 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Si vous êtes fan de… Radiohead, Honeyglaze & Porridge Radio

Le samedi 04 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T19:00:00+02:00_2026-07-04T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/3QPNUmoHT https://fb.me/e/3QPNUmoHT



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