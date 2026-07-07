Floating – Emile Parisien, Le Théâtre municipal, Rezé

Informations pratiques

Floating – Emile Parisien Mardi 13 octobre, 20h00 Le Théâtre municipal Loire-Atlantique

De 10€ à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T20:00:00+02:00 – 2026-10-13T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-13T20:00:00+02:00 – 2026-10-13T21:30:00+02:00

Tenez-vous prêt·es à décoller avec cette magnifique équipe. Le pianiste Yaron Herman, improvisateur en chef, est naturellement attiré par cette promesse d’alchimie. Joueur de tabla des plus éclectiques, Prabhu Edouard a accompagné les grands noms de la musique indienne. L’émouvante Linda May Han Oh, lauréate d’un Grammy et révélation du jazz actuel, saura épicer le tout.

Le Théâtre municipal 6 rue Guy le Lan, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/floating-emile-parisien-yaron-herman-prabhu-edouard-linda-may-han-oh/ »}] Le Théâtre municipal de Rezé peut accueillir 460 places assises.

Figure majeure d’une scène jazz européenne créative et inspirée, Emile Parisien, poète du saxophone soprano, dévoile son dernier projet fait de nouvelles combinaisons sonores.

Elisa Ramirez