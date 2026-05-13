Floating Wood, Le LAAC, Dunkerque

Floating Wood Samedi 23 mai, 20h00 Le LAAC Nord

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Imaginé par Lionel Bègue, Floating Wood est un duo qui explore la douceur et l’attention portée à l’autre. Un homme et une femme, liés par une histoire commune, se retrouvent. De module en module, leur relation évolue, ouvrant chaque fois une issue différente et une temporalité singulière. Une traversée marquée par la recherche de connivence et d’harmonie, qui transforme de manière poétique le regard porté sur nos lieux de vie.

Chorégraphie : L.l Bègue | Interprétation : M. Desclaux, L. Bègue | Création musicale : B. Collier | Coproductions : DRAC Hauts-de-France (dispositif Plaines d’été), Ville de Dunkerque, Association Cabane

Le LAAC 302 Avenue des Bordées, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328295600 https://www.musees-dunkerque.eu/laac/histoire-du-laac Au cœur d’un jardin de sculptures, d’eau, de pierre et de vent, à proximité immédiate de la plage, le LAAC défie le ciel avec son architecture étonnante en céramique blanche. Il conserve une très riche collection, miroir des années 1940–1980, et met à disposition de nombreux outils ludiques et interactifs pour une découverte en famille ou entre amis.

Imaginé par Lionel Bègue, Floating Wood est un duo qui explore la douceur et l’attention portée à l’autre. Un homme et une femme, liés par une histoire commune, se retrouvent. De module en module, et…

©Lionel Bègue