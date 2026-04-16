Flor de Toloache Philharmonie de Paris Paris

Flor de Toloache a démarré sa grande aventure à New York en 2008, sous l’impulsion de Mireya I. Ramos (violon, chant) et Shae Fiol (vihuela, chant), toutes deux toujours à la tête du projet aujourd’hui. Seul groupe de mariachi animé uniquement par des femmes, dont la composition évolue au fil des ans, il réunit des musiciennes d’origines et de cultures variées. Ensemble, elles mêlent des éléments traditionnels du mariachi avec diverses sonorités actuelles (rock, jazz, pop, r’n’b…) pour concocter un grand mix aussi détonant que grisant. Œuvrant ainsi au confluent de la tradition et de la modernité, Flor de Toloache démontre une capacité d’innovation remarquable, amplifiée par une énergie radieuse qui emporte tout sur son passage en live, où le groupe donne toute sa mesure.

Formation new-yorkaise 100 % féminine, Flor de Toloache se réapproprie le mariachi avec une allègre inventivité, en y injectant des éléments de rock, jazz, pop ou encore r’n’b. Sur scène, leur flamboyant cocktail bariolé se révèle totalement ravageur.

Le dimanche 23 mai 2027

de 19h00 à 20h45

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-23T22:00:00+02:00

fin : 2027-05-23T23:45:00+02:00

Date(s) : 2027-05-23T19:00:00+02:00_2027-05-23T20:45:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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