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Flor de Toloache Philharmonie de Paris Paris

Flor de Toloache Philharmonie de Paris Paris

Flor de Toloache Philharmonie de Paris Paris dimanche 23 mai 2027.

Lieu : Philharmonie de Paris

Adresse : 221 Av. Jean Jaurès

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 23 mai 2027

Fin : dimanche 23 mai 2027

Flor de Toloache a démarré sa grande aventure à New York en 2008, sous l’impulsion de Mireya I. Ramos (violon, chant) et Shae Fiol (vihuela, chant), toutes deux toujours à la tête du projet aujourd’hui. Seul groupe de mariachi animé uniquement par des femmes, dont la composition évolue au fil des ans, il réunit des musiciennes d’origines et de cultures variées. Ensemble, elles mêlent des éléments traditionnels du mariachi avec diverses sonorités actuelles (rock, jazz, pop, r’n’b…) pour concocter un grand mix aussi détonant que grisant. Œuvrant ainsi au confluent de la tradition et de la modernité, Flor de Toloache démontre une capacité d’innovation remarquable, amplifiée par une énergie radieuse qui emporte tout sur son passage en live, où le groupe donne toute sa mesure.

Formation new-yorkaise 100 % féminine, Flor de Toloache se réapproprie le mariachi avec une allègre inventivité, en y injectant des éléments de rock, jazz, pop ou encore r’n’b. Sur scène, leur flamboyant cocktail bariolé se révèle totalement ravageur.
Le dimanche 23 mai 2027
de 19h00 à 20h45
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-05-23T22:00:00+02:00
fin : 2027-05-23T23:45:00+02:00
Date(s) : 2027-05-23T19:00:00+02:00_2027-05-23T20:45:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès  75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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