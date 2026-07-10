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Florent Marchet Salle Paul-Fort Nantes

jeudi 19 novembre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes

Florent Marchet Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Salle Paul-Fort
Adresse
9 rue Basse Porte, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
de 27€ à 32€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 20:30 – 22:00
Gratuit : non de 27€ à 32€ Tout public 

Depuis vingt-cinq ans, Florent Marchet construit une oeuvre attentive à celles et ceux que l’on entend peu. Plus conteur que chanteur, il revendique le désir de donner voix aux figurants du récit collectif. Avec Mobil Home, conçu entre Tunis, Paris et Bruxelles, Florent Marchet affirme une liberté artistique sans cesse décentrée. Toujours à la croisée de la chanson et du récit social, il poursuit une oeuvre singulière nourrie de nombreuses collaborations et d’expériences scéniques. Si Mobil Home traverse des thèmes contemporains — exclusion sociale, déclassement, masculinités, adolescence inquiète, menace ’effondrement — l’album évite le monochrome du gris et laisse entrevoir une lumière.

Salle Paul-Fort Nantes 44000

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