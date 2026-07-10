Florent Marchet Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 20:30 – 22:00

Gratuit : non de 27€ à 32€ Tout public

Depuis vingt-cinq ans, Florent Marchet construit une oeuvre attentive à celles et ceux que l’on entend peu. Plus conteur que chanteur, il revendique le désir de donner voix aux figurants du récit collectif. Avec Mobil Home, conçu entre Tunis, Paris et Bruxelles, Florent Marchet affirme une liberté artistique sans cesse décentrée. Toujours à la croisée de la chanson et du récit social, il poursuit une oeuvre singulière nourrie de nombreuses collaborations et d’expériences scéniques. Si Mobil Home traverse des thèmes contemporains — exclusion sociale, déclassement, masculinités, adolescence inquiète, menace ’effondrement — l’album évite le monochrome du gris et laisse entrevoir une lumière.

Salle Paul-Fort Nantes 44000



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