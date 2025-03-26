FLORIAN LEX – PALAIS DES CONGRES DE LORIENT Lorient

FLORIAN LEX – PALAIS DES CONGRES DE LORIENT Lorient jeudi 28 mai 2026.

FLORIAN LEX Début : 2026-05-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Durée : 1h30Tout public à partir de 12 ansAuteurs et mise en scène : Florian Lex et Yohann LavéantUn spectacle dans lequel vous allez forcément vous reconnaître.Comme tout bon Français qui se respecte, Florian la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette. Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion.Le saviez-vous ?Florian cartonne sur Internet avec ses vidéos qui cumulent plusieurs millions de vues !Il interprète aussi le rôle de Max dans la série « Scènes de Ménages » sur M6.Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES DE LORIENT QUAI GUSTAVE MANSION 56100 Lorient 56