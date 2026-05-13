Les entreprises de Lorient recrutent Lorient Lorient
Les entreprises de Lorient recrutent Lorient Lorient mardi 9 juin 2026.
Les entreprises de Lorient recrutent Lorient Lorient Mardi 9 juin, 17h30
+30 postes disponibles !
Un Job Dating est organisé par le Crédit Agricole du Morbihan à Lorient, le mardi 9 juin.
Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.
Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !
Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://job.wiz.bi/g9jyg](https://job.wiz.bi/g9jyg)
Les places sont limitées, ne tardez pas !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-09T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-09T20:30:00.000+02:00
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https://job.wiz.bi/g9jyg
Lorient Lorient Lorient 56100 Morbihan
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