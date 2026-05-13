Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les entreprises de Lorient recrutent Lorient Lorient

Les entreprises de Lorient recrutent Lorient Lorient

Les entreprises de Lorient recrutent Lorient Lorient mardi 9 juin 2026.

Lieu : Lorient

Adresse : Lorient

Ville : 56100 Lorient

Département : Morbihan

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Les entreprises de Lorient recrutent Lorient Lorient Mardi 9 juin, 17h30

+30 postes disponibles !

Un Job Dating est organisé par le Crédit Agricole du Morbihan à Lorient, le mardi 9 juin.
Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !
Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://job.wiz.bi/g9jyg](https://job.wiz.bi/g9jyg)
Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-09T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-09T20:30:00.000+02:00

1
 https://job.wiz.bi/g9jyg

Lorient Lorient Lorient 56100 Morbihan


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Lorient (Morbihan)