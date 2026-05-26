Festival maritime Lorient Océans Lorient
Festival maritime Lorient Océans Lorient jeudi 25 juin 2026.
Lorient
Festival maritime Lorient Océans
79 Avenue de la Perrière Lorient Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-25
Véritable évènement de territoire, Lorient Océans reflète la diversité maritime unique de la rade de Lorient, en valorisant son dynamisme et son rayonnement. Implanté au cœur d’un site exceptionnel entre La Base et le Port de pêche, Lorient Océans fédère les acteurs locaux autour d’un concept unique, entre fête maritime traditionnelle et festival culturel à terre. Parade maritime, concerts d’artistes renommés, embarquements et visites de bateaux, scène musicale gratuite, animations ludiques et pédagogiques, événements professionnels… Rendez-vous du 25 au 28 juin 2026 pour cette fête grand public, tournée vers les habitants et coconstruite avec les acteurs du territoire lorientais. .
79 Avenue de la Perrière Lorient 56100 Morbihan Bretagne
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L’événement Festival maritime Lorient Océans Lorient a été mis à jour le 2026-05-26 par ADT 56
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