Festival Interceltique Lorient Lorient

Festival Interceltique Lorient

Rue Pierre Guergadic Lorient Morbihan

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-09

Ils sont plus de 750 000 chaque année, à monter à bord du Lorient Express. Pas d’affaires à résoudre ici, mais la crème des musiques celtiques à déguster dans la joie et la bonne humeur. Terminus, tout le monde descend au plus grand festival de musique celtique de Bretagne. .

Rue Pierre Guergadic Lorient 56100 Morbihan Bretagne +33 2 97 21 24 29

English : Festival Interceltique Lorient

