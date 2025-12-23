Festival Interceltique Lorient Lorient
Festival Interceltique Lorient Lorient vendredi 31 juillet 2026.
Festival Interceltique Lorient
Rue Pierre Guergadic Lorient Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-31
Ils sont plus de 750 000 chaque année, à monter à bord du Lorient Express. Pas d’affaires à résoudre ici, mais la crème des musiques celtiques à déguster dans la joie et la bonne humeur. Terminus, tout le monde descend au plus grand festival de musique celtique de Bretagne. .
Rue Pierre Guergadic Lorient 56100 Morbihan Bretagne +33 2 97 21 24 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Interceltique Lorient
L’événement Festival Interceltique Lorient Lorient a été mis à jour le 2025-12-19 par CRT Bretagne_