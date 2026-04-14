Port de pêche de Lorient – Maison de la Mer, Port de pêche de Lorient – Maison de la mer, Lorient
Port de pêche de Lorient – Maison de la Mer, Port de pêche de Lorient – Maison de la mer, Lorient vendredi 5 juin 2026.
Port de pêche de Lorient – Maison de la Mer Vendredi 5 juin, 04h30, 09h30 Port de pêche de Lorient – Maison de la mer Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T04:30:00+02:00 – 2026-06-05T06:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00
Voyagez au cœur de l’univers portuaire et explorez la richesse et la diversité des activités maritimes de la rade de Lorient.
Conçus pour faire découvrir les techniques et savoir-faire maritimes, les circuits portuaires offrent une immersion unique dans les différents univers portuaires du territoire.
Port de pêche de Lorient – Maison de la mer 6 bis rue François Toullec 56100 Lorient Lorient 56100 Lanveur Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelamer.org/individuels-et-groupes/les-circuits-portuaires/ »}]
Des visites guidées, animées par les médiateurs de l’Espace des sciences / Maison de la Mer, vous emmènent à la découverte des lieux emblématiques de la rade de Lorient
DR
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