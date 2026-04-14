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Port de pêche de Lorient – Maison de la Mer, Port de pêche de Lorient – Maison de la mer, Lorient

Port de pêche de Lorient – Maison de la Mer, Port de pêche de Lorient – Maison de la mer, Lorient

Port de pêche de Lorient – Maison de la Mer, Port de pêche de Lorient – Maison de la mer, Lorient vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Port de pêche de Lorient - Maison de la mer

Adresse : 6 bis rue François Toullec 56100 Lorient

Ville : 56100 Lorient

Département : Morbihan

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Port de pêche de Lorient – Maison de la Mer Vendredi 5 juin, 04h30, 09h30 Port de pêche de Lorient – Maison de la mer Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T04:30:00+02:00 – 2026-06-05T06:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Voyagez au cœur de l’univers portuaire et explorez la richesse et la diversité des activités maritimes de la rade de Lorient.
Conçus pour faire découvrir les techniques et savoir-faire maritimes, les circuits portuaires offrent une immersion unique dans les différents univers portuaires du territoire.

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Des visites guidées, animées par les médiateurs de l’Espace des sciences / Maison de la Mer, vous emmènent à la découverte des lieux emblématiques de la rade de Lorient

DR

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