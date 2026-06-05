Voyage vers les Indes Spectacle immersif Rue d’Estienne d’Orves Lorient

Lorient

Voyage vers les Indes Spectacle immersif

Rue d’Estienne d’Orves Espace Evénementiel K2 Lorient Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Et si l’Histoire ne se lisait pas seulement…mais se vivait ?

À l’occasion des 360 ans de la ville de Lorient, l’Espace Evénementiel K2 se transforme en une traversée sensorielle à 360°. Un lieu où les repères disparaissent, où les images vous enveloppent et où le récit prend corps.

Laissez-vous porter par une traversée hors du temps naissance de Lorient, départ des navires, océans déchaînés, escales lointaines, comptoirs d’Orient, épices, soieries, tempêtes et naufrages… Ici, l’Histoire prend vie autour de vous.

Pendant 23 minutes, le voyage s’intensifie et vous entraîne au cœur des grandes routes maritimes de la Compagnie des Indes.

Entre récit historique et imaginaire, Voyage vers les Indes plonge petits et grands dans l’univers fascinant de cette épopée maritime et en fait revivre toute l’intensité.

Conçu pour tous les publics, ce spectacle mêle émotion, découverte et puissance visuelle.

Une invitation à ressentir le voyage au-delà du visible et de l’audible. .

Rue d’Estienne d’Orves Espace Evénementiel K2 Lorient 56100 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Voyage vers les Indes Spectacle immersif Lorient a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT 56