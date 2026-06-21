FLORILÈGE TEMPLE DU SALIN Toulouse

Toulouse

FLORILÈGE

TEMPLE DU SALIN Impasse de la Trésorerie Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 21:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Profitez du dernier concert de la Maîtrise de Toulouse avant la pause estivale.

Au programme

– Alonso Lobo (1555-1617) Versa est in luctum

– Giocomo Carissimi (1605-1674) Plorate filii Israel ; Extrait Jephte

– Henry Purcell (1659-1695) Jehova quam multi sunt

– Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Ave Verum

– Johannes Brahms (1833-1897) Geistliches Lied

– Claude Debussy (1862-1918) La fille aux cheveux de lin

– Suvina Ahodi, orgue (arrangement pour orgue)

– Nadia Boulanger (1887-1979) Lux aeterna / Etienne Berny (orgue) / Noé Donadio (violoncelle) / Mathurin Siclet (violon)

– Maurice Ravel Toccata (Tombeau de Couperin) / Etienne Berny, orgue (arrangement pour orgue)

– Eriks Esenvalds (1977) Only in sleep

– Herbert Howells (1892-1983) A hymn for Saint Cecilia

– Kenneth Leighton (1929-1988) Magnificat et Nunc Dimittis / Collegium Magdalenae Oxoniense .

TEMPLE DU SALIN Impasse de la Trésorerie Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Enjoy the Ma%EEtrise de Toulouse’s final concert before the summer break.

L’événement FLORILÈGE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE