Montpellier

FLOTTANTE

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2027-02-27

Date(s) :

2026-10-17 2026-11-21 2026-12-05 2026-12-12 2027-02-27 2027-03-06 2027-03-20

Flottante est une installation sensorielle mêlant marionnettes suspendues et musique originale, spécialement imaginée pour les bébés dès 6 mois et les enfants jusqu’à 4 ans.

Flottante est une installation sensorielle mêlant marionnettes suspendues et musique originale, spécialement imaginée pour les bébés dès 6 mois et les enfants jusqu’à 4 ans.

Cette expérience partagée invite petits et grands à plonger dans un univers de beauté et de fiction. Une parenthèse poétique, comme un rêve que l’on traverse ensemble.

Un cercle de lumière enveloppe l’espace, où des ballons flottent à différentes hauteurs et se déplacent librement. Des cercles colorés et translucides illuminent tout ce qu’ils laissent entrevoir, tandis que de petites tentes deviennent des abris où l’on peut se cacher… et être retrouvé.

À partir de

6 mois

Durée

00h45

Les dates

17/10/2026 11:00

17/10/2026 15:00

21/11/2026 15:00

05/12/2026 15:00

12/12/2026 11:00

12/12/2026 15:00

27/02/2027 11:00

27/02/2027 15:00

06/03/2027 11:00

06/03/2027 15:00

20/03/2027 11:00

20/03/2027 15:00 .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65

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English : FLOTTANTE

Flottante is a sensory installation combining suspended puppets and original music, specially designed for babies as young as 6 months and children up to 4 years old.

L’événement FLOTTANTE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT MONTPELLIER