Flott’en claise Bossay-sur-Claise
Flott’en claise Bossay-sur-Claise dimanche 26 juillet 2026.
Flott’en claise
Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
10h départ courses de radeaux.
Restauration repas (15€) avec fanfare toute la journée.
Exposants divers.
Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 75 02 60 comite.bossaysurclaise@gmail.com
English :
10am start of raft races.
Catered lunch (15?) with brass band all day.
Various exhibitors.
