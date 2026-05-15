Bossay-sur-Claise

Flott’en Claise

Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Descente sur la rivière La CLaise en radeaux. Radeaux à fabriquer soi-même ou en équipe , s’inscrire QR Code sur l’affiche ou demander par mail au comité des fêtes de Bossay.

Repas à 12h avec fanfare + de 20 musiciens.Familles

Descente sur la rivière La CLaise en radeaux. Radeaux à fabriquer soi-même ou en équipe , s’inscrire QR Code sur l’affiche ou demander par mail au comité des fêtes de Bossay.

Repas à 12h avec fanfare + de 20 musiciens. .

Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 75 02 60 comite.bossaysurclaise@gmail.com

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English :

Rafting down the river La CLaise. Radeaux to build yourself or as a team, register by QR Code on the poster or by e-mail to the Bossay Festival Committee.

Meal at 12pm with 20+ musicians.

L’événement Flott’en Claise Bossay-sur-Claise a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire