Flott’en Claise Bossay-sur-Claise
Flott’en Claise Bossay-sur-Claise dimanche 26 juillet 2026.
Bossay-sur-Claise
Flott’en Claise
Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Descente sur la rivière La CLaise en radeaux. Radeaux à fabriquer soi-même ou en équipe , s’inscrire QR Code sur l’affiche ou demander par mail au comité des fêtes de Bossay.
Repas à 12h avec fanfare + de 20 musiciens.Familles
Descente sur la rivière La CLaise en radeaux. Radeaux à fabriquer soi-même ou en équipe , s’inscrire QR Code sur l’affiche ou demander par mail au comité des fêtes de Bossay.
Repas à 12h avec fanfare + de 20 musiciens. .
Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 75 02 60 comite.bossaysurclaise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rafting down the river La CLaise. Radeaux to build yourself or as a team, register by QR Code on the poster or by e-mail to the Bossay Festival Committee.
Meal at 12pm with 20+ musicians.
L’événement Flott’en Claise Bossay-sur-Claise a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire)
- V Festival d’art Bossay-sur-Claise 23 mai 2026
- Les estivales Bossay-sur-Claise 27 juin 2026
- Flott’en claise Bossay-sur-Claise 26 juillet 2026
- Visites musée et exposition temporaire Bossay-sur-Claise 19 septembre 2026