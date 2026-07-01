Visite guidée d’un moulin de 1840, Moulin de Ris, Bossay-sur-Claise

Informations pratiques

Visite guidée d’un moulin de 1840 19 et 20 septembre Moulin de Ris Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le moulin de Ris est en état de fonctionnement, a fait de la farine jusqu’en 1967, visites pour faire connaître le passé. Construit vers 1840, sur le site d’un ancien moulin, 4 étages, roue de côté, 2 paires de meules, trieur. Agrandi et modernisé vers 1910 par l’entreprise CUSSON de Châteauroux, 1 paire de meules supprimée, cylindre broyeur et cylindre convertisseur (machine double CUSSON), brosse à blé, bluteries, élévateurs à godets. N’a subi aucune modification depuis.

Il a été la propriété du château de Ris jusqu’en 1947, uniquement moulin à farine.

Film sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=VgkstEgtR2k

Moulin de Ris Moulin de Ris, 37290 Bossay-sur-Claise Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 07 84 42 31 36 [{« data »: {« author »: « Jean Paul May », « cache_age »: 86400, « description »: « Le Moulin de Ris richesse patrimoniale XVe siu00e8cle, situu00e9 sur la Commune de nBossay-sur-Claise, tru00e8s bien entretenu par le propriu00e9taire Patrick Luneteau et Andru00e9 ancien Meunier qui a travaillu00e9 dans celui-ci nous explique fort bien le fonctionnement ndu mu00e9canisme qui permettait de fabriquer la farine. », « type »: « rich », « title »: « Moulin de Ris HD 1080p », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/VgkstEgtR2k/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=VgkstEgtR2k », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC446L2bmWC7CqAlsUzo23Pg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « messages »: [« Jean Paul May disabled embedding on other sites. »], « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=VgkstEgtR2k »}] moulin construit en 1845, modernisé en 1911, resté en l’état en voiture ou vélo, parking

Le moulin de Ris est en état de fonctionnement, a fait de la farine jusqu’en 1967, visites pour faire connaître le passé.

P Luneteau