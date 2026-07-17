Visite guidée du moulin de Ris, Moulin de Ris, Bossay-sur-Claise

Informations pratiques

Visite guidée du moulin de Ris 19 et 20 septembre Moulin de Ris Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Moulin en état de fonctionnement, a fait de la farine jusqu’en 1967, visites pour faire connaître le passé. Construit vers 1840, sur le site d’un ancien moulin, 4 étages, roue de côté, 2 paires de meules, trieur. Agrandi et modernisé vers 1910 par l’entreprise Cusson de Châteauroux, 1 paire de meules supprimée, cylindre broyeur et cylindre convertisseur (machine double Cusson), brosse à blé, bluteries, élévateurs à godets. N’a subi aucune modification depuis. La roue et les machines tourneront.

Moulin de Ris Moulin de Ris, 37290 Bossay-sur-Claise Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 07 84 42 31 36 moulin construit en 1845, modernisé en 1911, resté en l’état en voiture ou vélo, parking

Moulin en état de fonctionnement, a fait de la farine jusqu’en 1967, visites pour faire connaître le passé.

©Patrick Luneteau