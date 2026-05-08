Bossay-sur-Claise

Visites musée et exposition temporaire

Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite du musée Henri Thiennet. Préhistoire et traditions populaires. Exposition temporaire Les arbres .

Visite du musée Henri Thiennet. Préhistoire et traditions populaires. Exposition temporaire Les arbres . .

Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 54 72

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English :

Visit the Henri Thiennet Museum. Prehistory and popular traditions. Temporary exhibition Trees .

L’événement Visites musée et exposition temporaire Bossay-sur-Claise a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire