Visites musée et exposition temporaire Bossay-sur-Claise
Visites musée et exposition temporaire Bossay-sur-Claise samedi 19 septembre 2026.
Bossay-sur-Claise
Visites musée et exposition temporaire
Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite du musée Henri Thiennet. Préhistoire et traditions populaires. Exposition temporaire Les arbres .
Visite du musée Henri Thiennet. Préhistoire et traditions populaires. Exposition temporaire Les arbres . .
Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 54 72
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English :
Visit the Henri Thiennet Museum. Prehistory and popular traditions. Temporary exhibition Trees .
L’événement Visites musée et exposition temporaire Bossay-sur-Claise a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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