Les estivales

Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

2026-06-27

Brocante vide-greniers, expositions des associations de Bossay-sur-Claise.

14h concours de pétanque.

Repas 12h à 15 euros.

Soir repas moules frites 15 euros, fanfare.

23h feu d’artifice.

Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 75 02 60 comite.bossaysurclaise@gmail.com

English :

Flea market, garage sale, exhibitions by Bossay-sur-Claise associations.

2pm pétanque competition.

12pm meal at 15 euros.

Evening: mussels and French fries (15 euros), brass band.

11pm fireworks.

