Les estivales Bossay-sur-Claise
Les estivales Bossay-sur-Claise samedi 27 juin 2026.
Les estivales
Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Brocante vide-greniers, expositions des associations de Bossay-sur-Claise.
14h concours de pétanque.
Repas 12h à 15 euros.
Soir repas moules frites 15 euros, fanfare.
23h feu d’artifice.
Brocante vide-greniers, expositions des associations de Bossay-sur-Claise.
14h concours de pétanque.
Repas 12h à 15 euros.
Soir repas moules frites 15 euros, fanfare.
23h feu d’artifice. .
Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 75 02 60 comite.bossaysurclaise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market, garage sale, exhibitions by Bossay-sur-Claise associations.
2pm pétanque competition.
12pm meal at 15 euros.
Evening: mussels and French fries (15 euros), brass band.
11pm fireworks.
L’événement Les estivales Bossay-sur-Claise a été mis à jour le 2026-02-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire