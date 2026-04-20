Flûte de pan et Orgue Eglise Sainte Anne Ploubazlanec

Ploubazlanec

Flûte de pan et Orgue

Eglise Sainte Anne 4 Rue Abbé Le Jeune Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Ce concert original propose une rencontre musicale rare entre l’orgue et la flûte de pan, deux instruments aux sonorités profondes et envoûtantes. À travers un programme varié, le public est invité à voyager du répertoire baroque aux musiques de films, en passant par des œuvres romantiques, folkloriques et contemporaines. .

Eglise Sainte Anne 4 Rue Abbé Le Jeune Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Flûte de pan et Orgue Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol