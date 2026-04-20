Flûte de pan et Orgue Eglise Sainte Anne Ploubazlanec
Flûte de pan et Orgue Eglise Sainte Anne Ploubazlanec dimanche 26 avril 2026.
Ploubazlanec
Flûte de pan et Orgue
Eglise Sainte Anne 4 Rue Abbé Le Jeune Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Ce concert original propose une rencontre musicale rare entre l’orgue et la flûte de pan, deux instruments aux sonorités profondes et envoûtantes. À travers un programme varié, le public est invité à voyager du répertoire baroque aux musiques de films, en passant par des œuvres romantiques, folkloriques et contemporaines. .
Eglise Sainte Anne 4 Rue Abbé Le Jeune Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Flûte de pan et Orgue Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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