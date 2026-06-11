« Flute machine » – Concert de Raghnild May Basalt Rennes Jeudi 18 juin, 19h00 Ille-et-Vilaine

Concert « Flute machine » de Raghnild May

Dans la cadre de sa saison 2026 dédiée aux aérophones et artistes utilisant des dispositifs de soufflerie, Basalt propose une exposition autour de la flûte : « Le complexe des flûtes sacrées » présentée jusqu’au 2 août.

L’artiste Raghnil May présente des flûtes géantes dans l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées ». Le soir du vernissage , elle porposera un concert « Flute machine » , un dispsoiitif de concert avec une 50 flûtes interconnectées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-18T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-18T20:00:00.000+02:00

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http://www.basalt.bzh

Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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