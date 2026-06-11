« Flute machine » – Concert de Raghnild May Basalt Rennes
« Flute machine » – Concert de Raghnild May Basalt Rennes jeudi 18 juin 2026.
« Flute machine » – Concert de Raghnild May Basalt Rennes Jeudi 18 juin, 19h00 Ille-et-Vilaine
Concert « Flute machine » de Raghnild May
Dans la cadre de sa saison 2026 dédiée aux aérophones et artistes utilisant des dispositifs de soufflerie, Basalt propose une exposition autour de la flûte : « Le complexe des flûtes sacrées » présentée jusqu’au 2 août.
L’artiste Raghnil May présente des flûtes géantes dans l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées ». Le soir du vernissage , elle porposera un concert « Flute machine » , un dispsoiitif de concert avec une 50 flûtes interconnectées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-18T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-18T20:00:00.000+02:00
1
http://www.basalt.bzh
Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Soutenance de thèse de Imane KHATIB Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes 11 juin 2026
- Rencontre avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean Centre Social Ker Yann Rennes 11 juin 2026
- Rencontre avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean, Centre Social Ker Yann, Rennes 11 juin 2026
- HORS SOL – exposition collective Les Ateliers du Vent Rennes 11 juin 2026
- HORS SOL – exposition collective, Les Ateliers du Vent, Rennes 11 juin 2026