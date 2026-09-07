Flûtes et orgue à Notre-Dame, venez écouter et tester l’instrument, Église Notre-Dame, Niort
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Niort
Informations pratiques
Flûtes et orgue à Notre-Dame, venez écouter et tester l’instrument Samedi 19 septembre, 18h30 Église Notre-Dame Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Découvrez l’orgue à travers une présentation de l’instrument et une maquette expliquant son fonctionnement. Les personnes qui le souhaitent pourront également s’essayer à l’orgue.
La découverte se poursuivra par une audition de différentes flûtes, accompagnées par l’orgue ou jouées en solo.
Église Notre-Dame 1 rue de la cure 79000 Niort Niort 79000 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Église historique du centre ville. Accès personnes à mobilité réduite.
Présentation de l’orgue, maquette expliquant le fonctionnement, essai pour tous les intéressés de l’instrument, audition de différentes flûtes avec l’orgue et en solo
©M-P Bouin
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