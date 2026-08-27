Flying Shoes Tapas’oif Viols-le-Fort

Informations pratiques

Viols-le-Fort

Flying Shoes

Tapas’oif 1 place du jeu de ballon Viols-le-Fort Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Concert au tapas’oif du duo Flying shoes

Une soirée musicale et conviviale avec possibilité de repas sur place .

Tapas’oif 1 place du jeu de ballon Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie +33 9 83 50 50 32 sob34000@hotmail.fr

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English :

Concert at tapas’oif by the duo Flying Shoes

L’événement Flying Shoes Viols-le-Fort a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup