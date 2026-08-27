Flying Shoes Tapas’oif Viols-le-Fort
samedi 24 octobre 2026 · Tapas'oif · Viols-le-Fort
Informations pratiques
Viols-le-Fort
Flying Shoes
Tapas’oif 1 place du jeu de ballon Viols-le-Fort Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Concert au tapas’oif du duo Flying shoes
Une soirée musicale et conviviale avec possibilité de repas sur place .
Tapas’oif 1 place du jeu de ballon Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie +33 9 83 50 50 32 sob34000@hotmail.fr
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English :
Concert at tapas’oif by the duo Flying Shoes
L’événement Flying Shoes Viols-le-Fort a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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