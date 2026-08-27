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Flying Shoes Tapas’oif Viols-le-Fort

samedi 24 octobre 2026 · Tapas'oif · Viols-le-Fort

Flying Shoes Tapas’oif Viols-le-Fort

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Tapas'oif
Adresse
1 place du jeu de ballon
Ville
34380 Viols-le-Fort
Département
Hérault
Tarif

Viols-le-Fort

Flying Shoes

Tapas’oif 1 place du jeu de ballon Viols-le-Fort Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Concert au tapas’oif du duo Flying shoes
Une soirée musicale et conviviale avec possibilité de repas sur place   .

Tapas’oif 1 place du jeu de ballon Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie +33 9 83 50 50 32  sob34000@hotmail.fr

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English :

Concert at tapas’oif by the duo Flying Shoes

L’événement Flying Shoes Viols-le-Fort a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

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