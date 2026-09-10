Focus Art déco et architecture d’un bâtiment iconique des années 30, École d’architecture Paris-Malaquais – PSL (bâtiment Callot), Paris

Informations pratiques

Focus Art déco et architecture d’un bâtiment iconique des années 30 Samedi 19 septembre, 10h00 École d’architecture Paris-Malaquais – PSL (bâtiment Callot) Paris

Accès libre et gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Depuis les quais de la Seine, on admire sa silhouette élancée, semblable à la proue d’un navire, à l’intersection de trois rues du 6e arrondissement de Paris. Ce bâtiment, dont la façade est presque entièrement vitrée, est une icône de l’architecture des années 1930. Conçu pour offrir une lumière idéale aux ateliers des étudiants en architecture et en arts, il abrite aujourd’hui l’annexe de l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais – PSL, connue sous le nom de « bâtiment Callot ».

> Grimpez jusqu’au 5e étage pour admirer son architecture remarquable et la superbe vue qu’il offre sur Paris ! Œuvre inaugurée en 1931 de l’architecte Roger-Henri Expert, auquel on doit aussi l’aménagement du paquebot Normandie, ce bâtiment de 5 niveaux est un fleuron de l’architecture parisienne de l’entre-deux-guerres.

> Au cours de la journée l’association Paris Art Deco Society propose trois conférences, au 5e étage :

• 11h : l’architecture du bâtiment Jacques Callot, conçu par l’architecte Roger-Henri Expert (20 mn)

• 14h : l’architecture du bâtiment Jacques Callot, conçu par l’architecte Roger-Henri Expert (20 mn)

• 15h30 : « 1931, Beaux-Arts Boys ou l’invasion des boulevards par les architectes américains ». Récit d’un voyage nostalgique de 50 architectes américains, anciens étudiants en architecture à l’école des Beaux-arts (1h)

L’Association Paris Art Déco Society présentera également les actions qu’elle mène pour la préservation du patrimoine architectural des années 30.

> Au rez-de-chaussée du bâtiment vous pourrez également découvrir l’exposition « 41 fragments pour habiter » dans la galerie Callot, galerie d’exposition de l’école (voir la fiche dédiée).

1 rue Jacques Callot : ouvert de 10h à 19h le samedi 19 septembre uniquement

Accès libre et gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponibles

Voir aussi les activités de l’école au 14 rue Bonaparte de 10h30 à 17h30 le samedi 19 septembre : visite libre du site et activité dessin avec les étudiants

École d’architecture Paris-Malaquais – PSL (bâtiment Callot) 1 rue Jacques Callot 75006 Paris Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France https://paris-malaquais.archi.fr/ https://www.instagram.com/ecolearchiparismalaquais/;https://www.facebook.com/ecolearchiparismalaquais;https://www.linkedin.com/school/ensa-paris-malaquais/ Au 1 rue Jacques Callot dans le 6e arrondissement de Paris se situe le bâtiment annexe de l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais – PSL dit « bâtiment Callot ».

Ce bâtiment iconique de l’entre-deux-guerres fut construit en 1931 par l’architecte Roger-Henri Expert, aussi connu pour l’aménagement de paquebots dont le célèbre Le Normandie. Peut-être en raison de cette influence, ce bâtiment est le premier à avoir affiché une telle modernité dans le centre de Paris. Les 5 étages du bâtiment sont dévolus pendant l’année universitaire à l’enseignement en studios du projet architectural. Son rez-de-chaussée abrite la galerie d’architecture de l’école, idéalement située au cœur du quartier artistique de Saint-Germain-des-Prés.

Conférence

©ENSAPM – Pierre Bertin