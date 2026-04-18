Focus ciné La symbolique des couleurs au cinéma Médiathèque François Mitterrand Saintes

Informations pratiques

Saintes

Focus ciné La symbolique des couleurs au cinéma

Médiathèque François Mitterrand Espace visionnage ENA Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 16:30:00

Date(s) :

2026-10-17

La médiathèque vous propose un nouveau Focus Ciné découvrez la symbolique des couleurs au cinéma à travers extraits et anecdotes.

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Médiathèque François Mitterrand Espace visionnage ENA Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39

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English :

The media library presents a new Focus on Cinema feature: discover the symbolism of colors in cinema through clips and behind-the-scenes stories.

L’événement Focus ciné La symbolique des couleurs au cinéma Saintes a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge