Focus ciné La symbolique des couleurs au cinéma Médiathèque François Mitterrand Saintes
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Focus ciné La symbolique des couleurs au cinéma
Médiathèque François Mitterrand Espace visionnage ENA Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 16:30:00
Date(s) :
2026-10-17
La médiathèque vous propose un nouveau Focus Ciné découvrez la symbolique des couleurs au cinéma à travers extraits et anecdotes.
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Médiathèque François Mitterrand Espace visionnage ENA Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39
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English :
The media library presents a new Focus on Cinema feature: discover the symbolism of colors in cinema through clips and behind-the-scenes stories.
L’événement Focus ciné La symbolique des couleurs au cinéma Saintes a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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