Focus Irlande : Oona Doherty Théâtre de la Ville – Les Abbesses Paris

mardi 24 novembre 2026 · Théâtre de la Ville - Les Abbesses · Paris

Informations pratiques

Oona Doherty Hope

Hunt and the Ascension into Lazarus(recréation)

Oona Doherty et Sati Veyrunes

Avec la participation des élèves de danse en CPES contemporain

Dans le cadre du focus Irlande proposé dans la programmation du Théâtre de la Ville, les élèves de danse sont invités participent aux soirées du spectacle de Oona Doherty

Le vendredi 27 novembre 2026

de 20h00 à 21h30

Le jeudi 26 novembre 2026

de 20h00 à 21h30

Le mercredi 25 novembre 2026

de 20h00 à 21h30

Le mardi 24 novembre 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-24T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-27T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-24T20:00:00+02:00_2026-11-24T21:30:00+02:00;2026-11-25T20:00:00+02:00_2026-11-25T21:30:00+02:00;2026-11-26T20:00:00+02:00_2026-11-26T21:30:00+02:00;2026-11-27T20:00:00+02:00_2026-11-27T21:30:00+02:00

Théâtre de la Ville – Les Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

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