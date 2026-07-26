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Focus Irlande : Oona Doherty Théâtre de la Ville – Les Abbesses Paris

mardi 24 novembre 2026 · Théâtre de la Ville - Les Abbesses · Paris

Focus Irlande : Oona Doherty Théâtre de la Ville – Les Abbesses Paris

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Lieu
Théâtre de la Ville - Les Abbesses
Adresse
31 rue des Abbesses
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Oona Doherty Hope
Hunt and the Ascension into Lazarus(recréation)

Oona Doherty et Sati Veyrunes

Avec la participation des élèves de danse en CPES contemporain

Dans le cadre du focus Irlande proposé dans la programmation du Théâtre de la Ville, les élèves de danse sont invités participent aux soirées du spectacle de Oona Doherty
Le vendredi 27 novembre 2026
de 20h00 à 21h30
Le jeudi 26 novembre 2026
de 20h00 à 21h30
Le mercredi 25 novembre 2026
de 20h00 à 21h30
Le mardi 24 novembre 2026
de 20h00 à 21h30
payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-24T21:00:00+01:00
fin : 2026-11-27T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-24T20:00:00+02:00_2026-11-24T21:30:00+02:00;2026-11-25T20:00:00+02:00_2026-11-25T21:30:00+02:00;2026-11-26T20:00:00+02:00_2026-11-26T21:30:00+02:00;2026-11-27T20:00:00+02:00_2026-11-27T21:30:00+02:00

Théâtre de la Ville – Les Abbesses 31 rue des Abbesses  75018 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


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