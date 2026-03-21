Focus livres – Patrimoines énergétiques, La Kunsthalle Mulhouse, Mulhouse

Informations pratiques

Focus livres – Patrimoines énergétiques Samedi 19 septembre, 14h00 La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, La Kunsthalle présente une sélection d’éditions sur nos rapports aux énergies, leurs sites de productions et ce qu’ils révèlent de nos sociétés.

Chaque ouvrage fera l’objet d’une présentation par leurs autrices ou directrices d’édition suivi d’un temps d’échanges avec le public.

D’ici Fessenheim d’Elise Alloin, un regard posé par une artiste sur la centrale de Fessenheim et ses dynamiques.

Solange Fernex, une vie d’insoumission d’Elisabeth Schulthess pour re-découvrir la vie riche en engagements écologiques de Solange Fernex.

Power up de Géraldine Gourbe et Fanny Lopez, né de l’exposition du même nom en deux volets présentés à Saint-Nazaire et Mulhouse, dans laquelle art et histoire des techniques dialoguent pour penser de possibles évolutions énergétiques.

En parallèle, le film de l’artiste Basim Madgy viendra rythmer l’après-midi avec une projection entre chaque présentation d’ouvrage. « The Birds Choose the Cards », tourné en partie à Saint-Nazaire à l’occasion de l’exposition Power up, met en avant une narration centrée sur des spéculations concernant l’histoire, l’identité et le lieu.

Entrée libre et gratuite.

Programme :

14h15 : D’ici Fessenheim par Elise Alloin

15h : The Birds Choose the Cards, Basim Magdy

15h30 : Solange Fernex, une vie d’insoumission par Elisabeth Schulthess

16h15 : The Birds Choose the Cards, Basim Magdy

16h45 : Power up par Géraldine Gourbe et Sandrine Wymann

17h30 : The Birds Choose the Cards, Basim Magdy.

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Autour de chaque exposition, une programmation culturelle variée invite les publics à aller plus loin dans la découverte.

Ces temps forts prennent des formes différentes pour chaque exposition et offrent de nouvelles façons d’aborder les œuvres (et les thématiques).

Ces rendez-vous sont pensés comme des moments d’échange et de curiosité, ouverts à tous, pour vivre l’exposition autrement.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« link »: « https://kunsthallemulhouse.com/editions/dici-fessenheim/ »}, {« link »: « https://kunsthallemulhouse.com/editions/power-up/ »}, {« link »: « https://kunsthallemulhouse.com/evenement/power-up-imaginaires-techniques-et-utopies-sociales/ »}]

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, La Kunsthalle présente une sélection d’éditions sur nos rapports aux énergies, leurs sites de productions et ce qu’ils révèlent de nos sociétés.

Sur le fond de l’image : Basim Magdy, « The Birds Choose the Cards » (capture d’écran), 2024