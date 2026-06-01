Focus sur Audrey Sangla, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Focus sur Audrey Sangla Samedi 13 juin, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Réalisatrice sourde, Audrey Sangla est engagée dans la promotion de la langue des signes et des médias inclusifs, et milite pour l’accessibilité en France. Fin de vie, relation amoureuse numérique, hommage à son père ou encore beauté des rencontres forfuites, Audrey Sangla vous entraîne dans son univers à travers 4 courts-métrages :

• Serendipity by Sofia (8 min)

• 19:24 (10 min)

• La Lueur d’adieu (23 min + making off 17 min)

• Mon père un homme engagé (26 min)

La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice, en présence d’un interprète LSF.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Projection LSF sous-titrée français

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