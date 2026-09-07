Focus sur le FNRS III, Musée de la marine, Paris

Informations pratiques

Focus sur le FNRS III 19 et 20 septembre Musée de la marine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Témoin majeur de l’exploration sous-marine, le bathyscaphe FNRS III, construit dans les années 50, est exposé aujourd’hui en rade de Toulon où il subit de fortes dégradations liées au mistral et aux embruns.

Tout au long de la journée, écoutez le podcast « Toulon : récits maritimes » et découvrez le film d’archive Profondeur 4050 (30 min) dédié à ce fleuron du patrimoine maritime français.

© Jacques Ertaud/ECPAD/1955/Défense

Musée de la marine 17 place du Trocadéro et du Onze Novembre, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 0153656969 https://www.musee-marine.fr Conçu pour l’Exposition internationale de 1937, le Palais de Chaillot est l’œuvre d’une équipe formée par les architectes Louis-Hippolyte Boileau, Jacques Carlu et Léon Azéma. Il est édifié, à partir de 1934, sur les structures anciennes du Palais du Trocadéro, construit par les architectes Gabriel Davioud et Jules Bourdais pour l’Exposition universelle de 1878. La trouée centrale est décorée de statues en bronze doré. Les deux pavillons de tête sont surmontés de groupes monumentaux sculptés par Raymond Delamarre et Carlo Sarrabezolles. Une pléiade d’artistes a collaboré à la décoration intérieure du palais, qui abrite en 1997 le Musée de la Marine, le Musée de l’Homme, le Musée des Monuments français, la Cinémathèque française et le Théâtre national de Chaillot, ancien Théâtre national populaire fondé en 1938 et profondément remanié en 1975. Métro Trocadéro

Témoin majeur de l’exploration sous-marine, le bathyscaphe FNRS III, construit dans les années 50, est exposé aujourd’hui en rade de Toulon où il subit de fortes dégradations liées au mistral et aux …

© Musée national de la Marine / Nicolas Krief