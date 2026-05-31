Focus sur le jeune cinéma égyptien, Le Corum Palais des Congrès, Montpellier
Focus sur le jeune cinéma égyptien, Le Corum Palais des Congrès, Montpellier vendredi 16 octobre 2026.
Focus sur le jeune cinéma égyptien 16 – 24 octobre Le Corum Palais des Congrès Hérault
Tarif 8 € maximum / Rencontre en accès livre / Cinemed Meetings uniquement pour les professionnels
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T22:00:00+02:00
Le focus sur le jeune cinéma égyptien s’attachera à :
– Valoriser la jeune création cinématographique égyptienne, à travers une programmation dédiée en présence des cinéastes. Les projections seront suivies de débats, rencontres avec les cinéastes.
– Présenter les courts métrages réalisés dans le cadre du premier atelier organisé par l’Institut français du Caire et la résidence El-Dahshureya
– Organiser une table ronde avec les jeunes cinéastes égyptiens pour identifier les difficultés de création, les pistes de collaboration favorisant la coproduction avec les pays européens
– Encourager les coopérations professionnelles, notamment en matière de coproduction, de diffusion et de formation en organisant des rencontres entre les cinéastes et producteurs égyptiens avec les différents professionnels européens présents
À travers ce focus, Cinemed et Aflamuna souhaitent contribuer activement à l’essor du cinéma égyptien émergent, tout en favorisant une circulation accrue des œuvres et des talents au sein de l’espace euro-méditerranéen.
Le Corum Palais des Congrès Place Charles de Gaulle, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 61 67 61 Durant 9 jours, le festival Cinemed investit le Corum Palais des Congrès où se déroulent les projections dans les trois salles, les rencontres, conférences et masterclass Parking Corum
Lignes tramway 1, 2, 4 Arrêt Corum
Le focus sur le jeune cinéma égyptien s’attachera à :
©MAD Films
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