Focus sur le jeune cinéma égyptien, Le Corum Palais des Congrès, Montpellier

Focus sur le jeune cinéma égyptien 16 – 24 octobre Le Corum Palais des Congrès Hérault

Tarif 8 € maximum / Rencontre en accès livre / Cinemed Meetings uniquement pour les professionnels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T22:00:00+02:00

Le focus sur le jeune cinéma égyptien s’attachera à :

– Valoriser la jeune création cinématographique égyptienne, à travers une programmation dédiée en présence des cinéastes. Les projections seront suivies de débats, rencontres avec les cinéastes.

– Présenter les courts métrages réalisés dans le cadre du premier atelier organisé par l’Institut français du Caire et la résidence El-Dahshureya

– Organiser une table ronde avec les jeunes cinéastes égyptiens pour identifier les difficultés de création, les pistes de collaboration favorisant la coproduction avec les pays européens

– Encourager les coopérations professionnelles, notamment en matière de coproduction, de diffusion et de formation en organisant des rencontres entre les cinéastes et producteurs égyptiens avec les différents professionnels européens présents

À travers ce focus, Cinemed et Aflamuna souhaitent contribuer activement à l’essor du cinéma égyptien émergent, tout en favorisant une circulation accrue des œuvres et des talents au sein de l’espace euro-méditerranéen.

Le Corum Palais des Congrès Place Charles de Gaulle, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 61 67 61 Durant 9 jours, le festival Cinemed investit le Corum Palais des Congrès où se déroulent les projections dans les trois salles, les rencontres, conférences et masterclass Parking Corum

Lignes tramway 1, 2, 4 Arrêt Corum

Le focus sur le jeune cinéma égyptien s’attachera à :

©MAD Films