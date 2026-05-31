Focus sur les trésors d’Abondance – Rallye photo à la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance

Focus sur les trésors d’Abondance – Rallye photo à la Maison du Fromage Abondance Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Maison du fromage Abondance Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Testez vos connaissances sur les patrimoines d’Abondance ! Qu’ils soient matériels, immatériels ou naturels, partez à leur recherche et redonnez-leur vie avec vos photographies.

Feuille de route à retirer à l’accueil de la Maison du Fromage Abondance ou de l’Abbaye.

Maison du fromage Abondance 291, route de sous le pas 74360 Abondance Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 73 06 34 http://leman-mountains-explore.com Le centre d’interprétation vous propose d’appréhender toutes les particularités du fromage Abondance au cours d’une visite ludique, scientifique et sensorielle. En avion : aéroport de Cointrin – Genève En train : gares de Thonon-les-Bains et d’Evian-les-Bains En voiture : 30 min depuis Thonon-les-Bains (D22) 1h30 depuis Genève.

Testez vos connaissances sur les patrimoines d’Abondance ! Qu’ils soient matériels, immatériels ou naturels, partez à leur recherche et redonnez-leur vie avec vos photographies.

© Pôle Culturel d’Abondance