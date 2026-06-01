Focus sur les trésors d’Abondance – Rallye photo, Abbaye d’Abondance, Abondance

Focus sur les trésors d’Abondance – Rallye photo 19 et 20 septembre Abbaye d’Abondance Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Testez vos connaissances sur les patrimoines d’Abondance ! Qu’ils soient matériels, immatériels ou naturels, partez à leur recherche et redonnez-leur vie avec vos photographies.

Feuille de route à retirer à l’accueil de l’Abbaye ou de la Maison du Fromage Abondance

Abbaye d’Abondance Place de l’Abbatiale, 74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 81 60 54 http://www.abondance-patrimoine.fr Fondée au XIe siècle, l’abbaye Notre-Dame marque aujourd’hui de son empreinte la vallée d’Abondance. Les bâtiments conventuels du XIVe siècle s’imposent dans le paysage du village d’Abondance. Lieu de vie des moines ou lieu d’accueil de pèlerins, ils témoignent de la vie communautaire dans un milieu aussi rude que celui de la montagne. Parcourez le cloître qui abrite de remarquables peintures murales ; déambulez dans les couloir du monastère à la découverte de l’exposition « De l’histoire à l’art : patrimoines sacrés en vallée d’Abondance ».

Testez vos connaissances sur les patrimoines d’Abondance ! Qu’ils soient matériels, immatériels ou naturels, partez à leur recherche et redonnez-leur vie avec vos photographies.

© Pôle Culturel d’Abondance